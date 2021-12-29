Ван Дейк прокомментировал минимальное поражение от «Лестера»

В ночь с 28 на 29 декабря мск на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Ливерпуль». Хозяева одержали победу – 1:0.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал результат матча.
«Я думаю, что они победили заслуженно, хотя, конечно, это зависело и от нас. Они хорошо оборонялись, а мы не показали свою игру. «Лестер» создал не так много моментов, но выглядел достаточно опасно.
Мы должны делать выводы и идти дальше. Это часть футбола. У нас были моменты, но сегодня удача была не на нашей стороны. Конечно, промах с пенальти – это обидно», – передаёт слова защитника «Ливерпуля» Daily Mail со ссылкой на Amazon Prime.
«Ливерпуль» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер» (25) находится на 9-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.
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