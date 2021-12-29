«Эвертон» может арендовать Росса Баркли у «Челси». По сообщению The Daily Telegraph, 28-летний полузащитник входит в число кандидатов для усиления средней зоны клуба из Ливерпуля.
В этом сезоне Баркли вышел на поле в составе «Челси» в 11 матчах, однако результативными действиями не отметился. Росс, уроженец Ливерпуля, является воспитанником молодёжной академии клуба «Эвертон», в систему которого он попал, когда ему было 11 лет.
Первый вызов в основную сборную Англии Баркли получил 27 августа 2013 года, а 6 сентября 2013 года в 19-летнем возрасте дебютировал в главной команде страны, выйдя на замену в матче со сборной Молдавии. Всего за «Трёх львов» он провёл 25 игр, в которых дважды поразил ворота соперников.
Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Челси».
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