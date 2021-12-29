«Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин»

«Спартак» и «Рубин» договорились о переходе полузащитника Александра Ломовицкого в казанский клуб, сообщает пресс-служба красно-белых. Футболист присоединится к своей новой команде на зимних тренировочных сборах.
Официальный сайт «Рубина» уточняет, что контракт Ломовицкого рассчитан на 4,5 года.
23-летний Ломовицкий — воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основную команду в 2018 году и с тех пор принял участие в 46 матчах, в том числе в 21 встрече этого сезона.
«Мы благодарим Александра за годы, проведённые в родном клубе, и желаем ему удачи!» — говорится в сообщении на сайте «Спартака».
«Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков.
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