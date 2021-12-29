Гари Линекер эмоционально отреагировал на победу «Лестера» над «Ливерпулем»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер эмоционально прокомментировал победу «Лестер Сити» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:0). Автором единственного гола стал Адемола Лукман. Подопечные Юргена Клоппа могли выйти вперёд на 16-й минуте, но Мохамед Салах не реализовал пенальти.
«Вау! Какая победа «Лестер Сити», несмотря ни на что! Миллион травм, матч с отдохнувшим «Ливерпулем» через 48 часов после игры с «Манчестер Сити». Горжусь «лисами», — написал Линекер в своём «твиттере».
«Ливерпуль» набрал 41 очко в 19 матчах и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» (25 очков в 18 играх) находится на девятой позиции.
Видеообзор матча «Лестер» — «Ливерпуль»
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