Душан Влахович стал самым дорогим форвардом Серии А в возрасте до 23 лет

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость для игроков итальянской Серии А. 573 игрока получили свои новые рыночные стоимости.
Главным итогом нового списка стал серьёзный рост рыночной стоимости форварда «Фиорентины» Душана Влаховича с € 20 до € 70 млн. 21-летний серб совершил настоящий прорыв в 2021 календарном году, забив за 12 месяцев 33 гола в итальянском чемпионате и побив рекорд, установленный Криштиану Роналду в 2020 году. В этом сезоне Влахович возглавляет гонку снайперов Серии А с 16 голами.
В элитном дивизионе Италии только бомбардир «Интера» Лаутаро Мартинес оценивается выше, чем игрок «фиалок». Его цена — € 80 млн. Среди форвардов в возрасте до 23 лет выше Влаховича оцениваются только два самых дорогих игрока в мире — Килиан Мбаппе (€ 160 млн) и Эрлинг Холанд (€ 150 млн).
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