Алекс Крал отреагировал на дебют в АПЛ, опубликовав фото с Николой Влашичем

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Алекс Крал, перешедший в лондонский клуб из московского «Спартака» на правах аренды, опубликовал пост после победы в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (4:1). Чех появился на поле на 90-й минуте. В своём «инстаграме» Алекс выложил фото с Николой Влашичем, который стал автором последнего гола в матче. Это была дебютная игра Крала в АПЛ.

«Отличное окончание года! Мощная победа команды и мои первые минуты в Премьер-лиге. С нетерпением жду большего. Никола Влашич, поздравляю, бро», — написал Крал.

Пост доступен в «инстаграме» Алекса Крала

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Вест Хэм»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.