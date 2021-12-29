Алекс Крал отреагировал на дебют в АПЛ, опубликовав фото с Николой Влашичем

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Алекс Крал, перешедший в лондонский клуб из московского «Спартака» на правах аренды, опубликовал пост после победы в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (4:1). Чех появился на поле на 90-й минуте. В своём «инстаграме» Алекс выложил фото с Николой Влашичем, который стал автором последнего гола в матче. Это была дебютная игра Крала в АПЛ.
«Отличное окончание года! Мощная победа команды и мои первые минуты в Премьер-лиге. С нетерпением жду большего. Никола Влашич, поздравляю, бро», — написал Крал.
Пост доступен в «инстаграме» Алекса Крала
Видеообзор матча «Уотфорд» — «Вест Хэм»
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