Терри вернулся в «Челси» в качестве тренера-консультанта академии

«Челси» объявил о возвращении в клуб бывшего капитана Джона Терри. Он будет работать тренером-консультантом в академии лондонцев.

«Легенда синих будет работать с нашими молодыми игроками и тренерским штабом в рамках программы развития молодёжи, делиться огромным опытом, накопленным за свою 20-летнюю игровую карьеру и время работы в качестве помощника тренера в «Астон Вилле».



Наш бывший капитан будет не только проводить тренировки на поле, но и участвовать в дискуссиях с коллегами-тренерами, наставлять игроков академии и поддерживать диалог с родителями. Он приступит к работе на условиях неполного рабочего дня в начале следующего месяца. Такая гибкость выгодна как для Джона, так и для академии, поскольку позволяет ему продолжать развивать свои собственные тренерские навыки наряду с другими обязательствами, оптимально используя их в нашей программе развития», — говорится на сайте «Челси».

41-летний Терри летом ушёл из тренерского штаба «Астон Виллы». Сообщалось, что экс-защитник интересовался вакансиями в клубах АПЛ и Чемпионшипа, но не получил никаких предложений.

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