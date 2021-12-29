Масалитин — о возможном назначении Николича: в ЦСКА делят власть, идёт раздрай

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о том, что экс-тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить армейский клуб.
«Марко поработал в «Локомотиве» и оставил приятное впечатление. У него был положительный результат и поставленная игра, которая давала результат. Подковёрные игры в «Локомотиве» не дали ему доработать свой контракт до конца.
В ЦСКА тоже в руководстве делят власть, идёт раздрай. Приход Олича ничем хорошим не закончился. Кто приглашает, тот и решает — будут что-то давать или нет. Может быть, Николич придёт на живое место, и при первой возможности его уберут. Олича приглашал Орешкин, Гинер и Бабаев были против. В итоге — никаких трансферов, никакой монолитной команды. Ивице не дали окружить себя специалистами.
В турнирной таблице у ЦСКА нет большого провала, а по игре есть большие вопросы. Я считаю, что нужно оставить Березуцкого — может быть, всё будет хорошо. Лучше, чтобы в клубе были свои воспитанники и специалисты. Березуцкий в ЦСКА заработал себе имя и авторитет», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 29 декабря 2021
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