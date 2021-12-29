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В «Валенсии» выявлено четыре случая заражения коронавирусом

В «Валенсии» выявлено четыре случая заражения коронавирусом
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«Валенсия» на официальном сайте сообщила, что в основной команде клуба выявлено четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.

«Игроки и тренерский штаб прошли тестирование на коронавирус в соответствии с санитарными протоколами Примеры и клубов. В результате было выявлено четыре положительных результата в основной команде. Все заражённые были изолированы. «Валенсия» желает всем скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что семь футболистов «Барселоны» заразились коронавирусом.

Напомним, в составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев. «Валенсия» в 18 матчах набрала 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.

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