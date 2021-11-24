Ракицкий: «Зениту» надо что-то менять. Но это вопрос не ко мне, а, наверное, к тренеру

32-летний украинский защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал результат гостевой встречи сине-бело-голубых со шведским «Мальмё» (1:1) в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Всё равно мы вышли в евровесну, это уже хорошо. Согласен с Володей Быстровым, что сыграли мы сегодня неважно, в некрасивый и неатакующий футбол. Но добились результата, это самое главное. Будем исправляться, пытаться играть на атаку.
Вроде начали ничего, потом осели — и всё. Они нам забили, какая-то паника, неразбериха у нас была. В атаку бежим, назад не бежим. Непонятно было.
Ощущается боязнь у игроков? Согласен полностью. Я ребятам говорю, что Лига чемпионов — праздник. Мы должны играть в футбол, не боясь ошибиться. Как все люди играют в Европе — не боятся за результат. И нам надо перестраиваться, надо что-то менять. Но это вопрос не ко мне, а, наверное, к тренеру.
Как исправляться? Может, в башке поковыряться. Не ко мне вопрос. Задавайте вопрос тренерам», — сказал Ракицкий в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 24 ноября 2021
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