В Испании ограничили максимальную посещаемость футбольным матчей до 75% из-за коронавируса

В Испании введены новые ограничения на посещение спортивных мероприятий, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает Carena Ser.



По информации источника, посещаемость футбольных матчей и других спортивных мероприятий, которые проводятся на открытом воздухе, снижена до 75%. Посещаемость соревнований, проходящих в закрытых помещениях, теперь составляет 50%.

Ранее в ряде клубов испанской Примеры были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Мадридский «Реал» набрал 46 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят также «Севилья» (38) и «Бетис» (33). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».