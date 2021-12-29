«Лион» увеличил предложение по трансферу Сердара Азмуна до € 4 млн

«Лион» по-прежнему пытается организовать трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает RMC Sport.



По информации источника, французский клуб сделал новое предложение «Зениту». «Лион», ранее предлагавший за Азмуна € 3 млн, увеличил предложение до € 4 млн. Сам футболист уже согласовал переход с «Лионом». Отмечается, что у французской команды всё ещё нет договорённости с «Зенитом», так как санкт-петербургский клуб хочет найти замену иранскому футболисту прежде, чем он покинет команду.



В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

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