ЦСКА нацелился на хавбека «Лилля» и сборной Турции

Полузащитник «Лилля» и сборной Турции Юсуф Языджи может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Интерес к 24-летнему атакующему хавбеку проявляет московский ЦСКА, информирует издание Karar.

Согласно сведениям источника, конкурентами ЦСКА в борьбе за Языджи являются «Ньюкасл Юнайтед» и «Галатасарай». «Лилль» хочет продать Языджи в английский клуб, который сделал наиболее выгодное предложение из всех имеющихся по игроку.

В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».