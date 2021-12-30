Романцев не одобрил решение «Спартака» продать Ломовицкого в «Рубин»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев не одобрил решение московского клуба продать своего полузащитника Александра Ломовицкого в казанский «Рубин».

«На мой взгляд, это поспешный шаг. Парень не без способностей, думающий, техничный. Не зря он уже в 20 лет дебютировал в «Спартаке». Я видел несколько матчей, которые он провёл очень качественно. Возможно, от него ждали более быстрого прогресса, а потому отправляли в аренду в «Арсенал» и «Химки». Не зная всей командной кухни, не могу сказать, чем вызвано решение продать своего воспитанника в «Рубин». Тем более что Александр может быть полезен не только в средней линии, но и в защите», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Напомним, 29 декабря стало известно, что Ломовицкий подписал контракт с «Рубином» сроком на 4,5 года.

23-летний Ломовицкий — воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основную команду в 2018 году и с тех пор принял участие в 46 матчах, в том числе в 21 встрече этого сезона.