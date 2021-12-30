У двух футболистов «Аталанты» диагностирован коронавирус

Два представителя футбольного клуба «Аталанта» сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имена футболистов пока не называются. Спортсмены находятся в режиме самоизоляции и выполняют все предписания согласно антиковидному протоколу.

За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Бергамаски три года подряд завоёвывали бронзовые медали в чемпионате Италии.

В настоящий момент «Аталанта» занимает четвёртое место в таблице Серии А, набрав 38 очков и отставая от идущего на первом месте миланского «Интера» на восемь турнирных баллов. Следующий матч команда из Бергамо проведёт 6 января, когда дома сыграет с «Торино», занимающим одиннадцатую позицию.