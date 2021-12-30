Романцев: удивляет, что ведущие команды РПЛ возглавляют помощники именитых тренеров

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев признался, что не понимает тренерский выбор некоторых российских клубов.
«Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься (смеётся). Поэтому меня удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех Карреры в «Спартаке» — но это скорее исключение из правил.
Как отношусь к желанию Юрана возглавить «Спартак»? С уважением. А почему нет? Сергей не один год верой и правдой служил «Спартаку», всегда следовал его традициям. К тому же он уже успел пройти через многое в тренерском деле. Всегда говорил и ещё раз повторю — нашу команду должен возглавлять только спартаковец!» — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».
- 30 декабря 2021
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