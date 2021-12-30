Рахим Стерлинг нацелен на победу на чемпионате мира в Катаре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и нападающий «трёх львов» Рахим Стерлинг приняли участие в эфире BBC Radio 4 в среду, 29 декабря.

Под руководством Саутгейта английская сборная заняла четвёртое место на чемпионате мира 2018 года и завоевала серебряные медали на Евро-2020. Стерлинг отметил, что наставник сплотил команду и сделал так, что в сборную приятно приезжать: «Мы знаем, что когда ты свободен в своём мышлении и можешь быть самим собой, самовыражаться должным образом, то можешь показывать лучший футбол, на который способен».

«После Евро-2016 пресса нас буквально разгромила. Мы пережили действительно тяжёлые времена, команда потеряла уверенность в собственных силах. А когда в коллектив пришёл Гарет, он помог нам понять, что есть отрицательные моменты, но вместе мы можем с ними справиться. И мы стали расти как единое целое. Это единство можно увидеть невооружённым глазом. У нас подобрался отменный коллектив. Парни находятся в возрасте расцвета, они голодны до побед и готовы доказать своё превосходство. К тому же у нас замечательный тренер, который создаёт необходимую для побед атмосферу. И нет ничего важнее завоевания значимого трофея для Англии», — заявил нападающий.

Сборная Англии прошла квалификационную стадию чемпионата мира без поражений, опередив финишировавшую в группе второй Польшу на шесть очков.