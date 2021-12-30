«Спартак» объявил о подписании Леона Классена

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о подписании защитника австрийского «Тироля» Леона Классена – игрока молодёжной сборной России, который имеет немецкое происхождение.

Классен подписал со «Спартаком» контракт до 30 июня 2025 года. Номинальная позиция Леона — левый защитник. Он не будет считаться легионером в РПЛ, так как имеет российское гражданство.

«Приветствуем новичка и желаем ему успешно проявить себя в «Спартаке»!» — написала пресс-служба красно-белых.

21-летний Леон Классен является выходцем академии немецкого клуба «Мюнхен-1860». Его основная позиция на поле – левый защитник. В нынешнем сезоне Классен провел за «Тироль» 20 матчей во всех турнирах и отдал шесть результативных передач. Также на его счету одна игра за молодёжную сборную России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Леона в € 700 тыс.