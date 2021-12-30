Грулёв: болельщики «Спартака» писали: «Желаю смерти тебе и всем твоим родным»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв вспомнил потасовку, произошедшую в игре 11-го тура чемпионата России со «Спартаком» в гостях (2:2).



Потасовка в последнем матче со «Спартаком»? Да там вообще ничего такого не произошло, как по мне. Я просто подбежал заступиться за Заху. Может, со стороны показалось, что я начал провоцировать, но цели такой точно не было, хотел успокоить ситуацию. Ничего гнилого и грязного не было, обычные эмоции в дерби. Игровая ситуация.



Отголоски того конфликта давали о себе знать? Мне много болельщиков «Спартака» после последней игры писали в директ: «На кого ты там полез, клоун? Ходи и оглядывайся теперь», «Желаю смерти тебе и всем твоим родным», — приводит слова Грулёва Sport24.