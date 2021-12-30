«Барселона» планирует подписать защитника «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт входит в сферу интересов «Барселоны». Испанская команда планирует приобрести четвёртого игрока английской команды за год после переходов Эрика Гарсии, Серхио Агуэро и Феррана Торреса. Об этом сообщает The Sun.



27-летний Лапорт стал игроком «Манчестер Сити» в 2018 году, перейдя из «Атлетика» Бильбао за € 65 млн. В нынешнем сезоне испанский защитник французского происхождения принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами. Контракт Лапорта истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает футболиста в € 45 млн.

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брентфорд»:

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