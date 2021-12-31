Роналду обошёл Сульшера по голам в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в ворота «Бёрнли» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Этот гол стал для 36-летнего португальца 92-м в АПЛ. По этому показателю футболист опередил бывшего одноклубника и наставника Уле-Гуннара Сульшера (91).



Роналду, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, вернулся в команду летом 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. В 20 матчах за команду португальский форвард забил 13 голов и отдал две голевые передачи. Контракт Роналду рассчитан до 2023 года.

Роналду отличается на добивании:

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