В «Химках» опровергли интерес к Александру Кокорину

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов опроверг интерес подмосковного клуба к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.
«На сегодняшний день «Химки» не интересуются Александром Кокориным», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
30-летний Кокорин стал игроком итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Российский нападающий в девяти матчах за клуб провёл на поле 195 минут, не отметившись результативными действиями. Контракт Кокорина истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.
Главным тренером «Химок» является Игорь Черевченко. Подмосковная команда с 14 очками в 18 турах занимает в турнирной таблице чемпионата России последнее место (16).
«Фиорентина» в 19 матчах итальянской Серии А набрала 32 очка и занимает седьмую строчку турнирной таблицы.
- 31 декабря 2021
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