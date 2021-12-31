«Лилль» отдаст «ПСЖ» 40% суммы от продажи Иконе в «Фиорентину»

Сегодня «Лилль» объявил об уходе своего полузащитника Жонатана Иконе в «Фиорентину». Как информирует журналист Адриан Гренье в «Твиттере», «доги» отдадут «Пари Сен-Жермен» 40% суммы от продажи игрока.

Дело в том, что Иконе перешёл в «Лилль» в 2018 году именно из «ПСЖ». Осуществляя этот трансфер, парижане включили в контракт Жонатана условие, по которому они должны получить 40% от его дальнейшей перепродажи.

Ранее СМИ сообщали, что «фиалки» заплатят «Лиллю» за Иконе € 14 млн и ещё € 1 млн – в виде бонусов.



Отметим, что в текущем сезоне Жонатан провёл 24 игры за «Лилль». За это время он два раза поразил чужие ворота и дважды отдал голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. «Фиорентина» сейчас идёт на седьмом месте в чемпионате Италии, набрав 32 очка после 19 игр.