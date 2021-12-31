Ромелу Лукаку: поговорим с Тухелем и обсудим с ним ситуацию в «Челси»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку высказался о ситуации, в которой оказался в английском клубе. Ранее бельгиец заявил, что его не радует изменение схемы игры команды.



«Я сейчас нахожусь в ситуации, в которой, как мне кажется, тренер может использовать меня чаще. Но я уважаю его выбор. Буду продолжать работать и ждать свой шанс.



Мы с Тухелем пытаемся найти тактическую схему, в которой каждому будет найдена роль. Сейчас ситуация в турнирной таблице АПЛ немного сложная. Но Тухель сделал свой выбор. Я продолжаю упорно работать. В будущем поговорим с ним и обсудим ситуацию», — цитирует Лукаку Sky Sports.

Лукаку реализовал подачу Маунта с углового:

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