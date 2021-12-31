Тухель отреагировал на слова Лукаку о недовольстве изменением игровой схемы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал интервью форварда команды Ромелу Лукаку. В нём бельгиец признался, что его расстроили изменения схемы игры команды. Форвард фактически дал понять, что ему не нравится его нынешний статус в «Челси».



«Интервью Лукаку? Конечно, нам такое не нравится. Это создаёт шум, который нам не нужен, который не помогает. Мы не хотим особенно рассуждать об этом. Легко вытащить слова из контекста, делать громкие заголовки.



Мы прямо поговорим с Лукаку за закрытыми дверями. Я удивлён, потому что не вижу, что он недоволен, скорее, наоборот. Мы можем поговорить, чтобы понять, что происходит с ним», — цитирует Тухеля talkSPORT.

28-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, став с командой чемпионом Италии в прошлом сезоне. В 18 матчах за «Челси» в текущей кампании бельгийский форвард забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

Лукаку реализовал подачу Маунта с углового:

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