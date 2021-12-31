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Кипрский «Арис» поздравил болельщиков на десяти языках, включая русский

Кипрский «Арис» поздравил болельщиков на десяти языках, включая русский
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Кипрский «Арис» презентовал новогодний ролик для болельщиков с обращением футболистов, тренеров и руководства клуба. Прозвучали поздравления на десяти европейских языках и двух диалектах, что символизирует единство интернационального состава клуба.

Видео размещено в «инстаграме» пресс-службы «Ариса».

В клубе рассказали, что уходящий год стал для «Ариса» судьбоносным: команда вышла в элитный дивизион, её пополнили качественные игроки из разных стран. За короткий период интернациональный состав сдружился и показал высокие результаты – «Арис» идёт на третьем месте. Поэтому было решено, что каждый обратится к болельщикам на своём родном языке:

  • нападающий Мариуш Стемпиньски – на польском;
  • нападающий Даниэль Сикорски – на немецком;
  • защитник Стив Яго – на французском;
  • защитник Вандерсон Кажу – на португальском;
  • полузащитник Ману Гарсия – на испанском;
  • вратарь Вана Алвеш — на португальском, бразильский диалект;
  • полузащитник Виталий Квашук — на украинском;
  • тренер Виталий Астафьев — на латышском;
  • полузащитник Андреас Франку — на греческом, кипрский диалект;
  • главный тренер Лиасос Лука на – греческом;
  • директор по маркетингу Алексей Дозорцев — на белорусском.

«На каком бы языке вы ни говорили, где бы вы ни жили, пусть с вами будет ваша команда и люди, которые в вас верят. С Рождеством и Новым годом, ждём вас на новом стадионе», — сказал на русском языке президент «Ариса» Владимир Фёдоров.

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