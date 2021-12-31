Кипрский «Арис» поздравил болельщиков на десяти языках, включая русский

Кипрский «Арис» презентовал новогодний ролик для болельщиков с обращением футболистов, тренеров и руководства клуба. Прозвучали поздравления на десяти европейских языках и двух диалектах, что символизирует единство интернационального состава клуба.

Видео размещено в «инстаграме» пресс-службы «Ариса».

В клубе рассказали, что уходящий год стал для «Ариса» судьбоносным: команда вышла в элитный дивизион, её пополнили качественные игроки из разных стран. За короткий период интернациональный состав сдружился и показал высокие результаты – «Арис» идёт на третьем месте. Поэтому было решено, что каждый обратится к болельщикам на своём родном языке:

нападающий Мариуш Стемпиньски – на польском;

– на польском; нападающий Даниэль Сикорски – на немецком;

– на немецком; защитник Стив Яго – на французском;

– на французском; защитник Вандерсон Кажу – на португальском;

– на португальском; полузащитник Ману Гарсия – на испанском;

– на испанском; вратарь Вана Алвеш — на португальском, бразильский диалект;

— на португальском, бразильский диалект; полузащитник Виталий Квашук — на украинском;

— на украинском; тренер Виталий Астафьев — на латышском;

— на латышском; полузащитник Андреас Франку — на греческом, кипрский диалект;

— на греческом, кипрский диалект; главный тренер Лиасос Лука на – греческом;

на – греческом; директор по маркетингу Алексей Дозорцев — на белорусском.

«На каком бы языке вы ни говорили, где бы вы ни жили, пусть с вами будет ваша команда и люди, которые в вас верят. С Рождеством и Новым годом, ждём вас на новом стадионе», — сказал на русском языке президент «Ариса» Владимир Фёдоров.