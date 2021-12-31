Кипрский «Арис» поздравил болельщиков на десяти языках, включая русский

Кипрский «Арис» презентовал новогодний ролик для болельщиков с обращением футболистов, тренеров и руководства клуба. Прозвучали поздравления на десяти европейских языках и двух диалектах, что символизирует единство интернационального состава клуба.
Видео размещено в «инстаграме» пресс-службы «Ариса».
В клубе рассказали, что уходящий год стал для «Ариса» судьбоносным: команда вышла в элитный дивизион, её пополнили качественные игроки из разных стран. За короткий период интернациональный состав сдружился и показал высокие результаты – «Арис» идёт на третьем месте. Поэтому было решено, что каждый обратится к болельщикам на своём родном языке:
- нападающий Мариуш Стемпиньски – на польском;
- нападающий Даниэль Сикорски – на немецком;
- защитник Стив Яго – на французском;
- защитник Вандерсон Кажу – на португальском;
- полузащитник Ману Гарсия – на испанском;
- вратарь Вана Алвеш — на португальском, бразильский диалект;
- полузащитник Виталий Квашук — на украинском;
- тренер Виталий Астафьев — на латышском;
- полузащитник Андреас Франку — на греческом, кипрский диалект;
- главный тренер Лиасос Лука на – греческом;
- директор по маркетингу Алексей Дозорцев — на белорусском.
«На каком бы языке вы ни говорили, где бы вы ни жили, пусть с вами будет ваша команда и люди, которые в вас верят. С Рождеством и Новым годом, ждём вас на новом стадионе», — сказал на русском языке президент «Ариса» Владимир Фёдоров.
- 31 декабря 2021
-
17:21
-
17:20
-
17:13
-
16:48
-
15:51
-
15:45
-
15:20
-
15:13
-
14:57
-
14:44
-
14:16
-
14:09
-
13:49
-
13:48
-
13:36
-
13:21
-
13:17
-
13:08
-
12:44
-
12:23
-
12:21
-
12:20
-
12:13
-
12:11
-
11:14
-
11:05
-
10:58
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:16
-
10:07
-
09:49
-
09:43
-
09:36