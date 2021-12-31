Каррера: желаю болельщикам «Спартака» чемпионства в 2022 году

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«Дорогие болельщики, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам всем удачи и любви! От всей души желаю всем болельщикам «Спартака», чтобы 2022 год был полон радости для красно-белых! И, конечно же, желаю чемпионства! С Новым годом, друзья», — приводит слова Карреры «Рейтинг Букмекеров».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны. Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.