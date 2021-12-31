Дембеле пообещал Хави остаться в «Барселоне». Тренер думает, что игрок обманул его

Главный тренер «Барселоны» Хави остался недоволен ситуацией с продлением контракта нападающего Усмана Дембеле. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в «Твиттере».



По сведениям источника, между испанским специалистом и 24-летним футболистом произошла встреча, на которой Хави назвал Дембеле одним из важнейших игроков его команды. Сам французский игрок подтвердил, что хочет остаться в «Барселоне». На днях стало известно, что переговоры о продлении контракта с Дембеле сорвались. Хави чувствует себя обманутым по этому поводу.



В нынешнем сезоне Дембеле в восьми матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании отдал две голевые передачи. Контракт нападающего истекает в конце сезона, Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

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