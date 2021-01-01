Фабрегас – о Новом годе: кто разделяет мнение, что это самая переоценённая ночь в мире?

34-летний испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас в канун Нового года в социальных сетях выразил неоднозначное мнение о значимости этого праздника.

«Есть ли ещё кто-нибудь, кто разделяет мнение, что это самая переоценённая ночь в мире? Чувство, что рано ложишься спать и просыпаешься 1 января, чтобы поиграть в футбол, несравнимо. С Новым годом всех!» — гласит публикация Фабрегаса в «Твиттере».

В текущем сезоне Фабрегас принял участие в пяти матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. На данный момент его трансферная стоимость оценивается в € 3,5 млн, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, монегаски с 29 очками в 19 турах французской Лиги 1 занимают в турнирной таблице шестое место.