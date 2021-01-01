«Важны те, кто остаются в буре, а не бегут от дождя». Фанаты «Интера» ответили Лукаку

Фанатская группа «Интера» Curva Nord ответила на резонансное интервью 28-летнего бельгийского экс-форварда миланского клуба Ромелу Лукаку, выступающего за «Челси», который изъявил желание вернуться в стан нерадзурри.
«Не нужно обращать внимание на тех, кто убегает от дождя. Важны те, кто остаются в буре. Прощай, Ромелу», — гласит текст баннера, размещённого Curva Nord у «Сан-Сиро», который цитирует FCInter1908.it.
28-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, став с командой чемпионом Италии в прошлом сезоне. В 18 матчах за «Челси» в текущей кампании бельгийский форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи.
Гол Лукаку в ворота «Брентфорда». Видео доступно на «Чемпионате».
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