«Это как лотерея, стоишь и ждёшь результата». Клопп — о тестировании на коронавирус

54-летний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о тестировании игроков на коронавирус после нескольких выявленных заражённых в составе мерсисайдцев накануне матча 21-го тура чемпионата Англии с «Челси».

«У нас в команде три новых случая заболевания коронавирусом и ещё несколько в штате персонала. Кто страдает от этого больше всего? Для ответа на этот вопрос достаточно посмотреть на турнирную таблицу.

У нас никогда не было такой настоящей крупной вспышки заболеваний, когда выбывают сразу 10, 15, 20 игроков. Но с каждым днём мы всё ближе к этому, и теперь это случается всё чаще и чаще. Так что это похоже на лотерею, когда ты стоишь там и ждешь результата. Теперь почти изо дня в день всегда есть один случай заболевания в лиге. Мы уже не понимаем, что произойдёт через несколько часов», — цитирует Клоппа This Is Anfield.

Издание отмечает, что Клопп отказался называть игроков, которые сдали положительные тесты, так как они ждут «надлежащий результат ПЦР», однако уже известно, что на тренировке отсутствовали Алисон Бекер и Роберто Фирмино.

«Ливерпуль» уступил «Лестеру». Видео доступно на «Чемпионате».

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