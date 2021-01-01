«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Сака вывел «канониров» вперёд

Сегодня, 1 января, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити».
Счёт был открыт в первом тайме. На 31-й минуте отличился нападающий «канониров» Букайо Сака, ему ассистировал Киран Тирни.
Сака забивает в ворота «Манчестер Сити»:
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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Стюарт Атвелл. Ему помогают ассистенты Кевин Френд и Саймон Лонг. Резервный рефери – Константин Хатцидакис.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» набрал 50 очков в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (35) — на 4-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Челси» (42) и «Ливерпуль» (41). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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