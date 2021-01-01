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В Италии сообщают об интересе «Интера» к Алексею Миранчуку

В Италии сообщают об интересе «Интера» к Алексею Миранчуку
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Миланский «Интер» рассматривает возможность аренды полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Чемпионы Италии планируют использовать российского футболиста в качестве сменщика Хакана Чалханоглу и готовы арендовать Миранчука до конца сезона. Об этом сообщает Calciomercatonews.

По сведениям источника, решение о возможном выкупе хавбека «Интер» принял бы не ранее конца сезона. Кроме роли сменщика Чалханоглу, Миранчука могли бы использовать в качестве второго нападающего.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.

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