Гвардиола прокомментировал победу в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1).



«Арсенал» был лучше. Мы встретились с командой, которая в последние годы боролась за попадание в четвёрку сильнейших.



У соперника было шесть дней для отдыха после победы над «Норвичем», у нас – всего два дня. Поэтому нам было так тяжело, у нас не было сил. Именно поэтому мы поставили ещё одного игрока в центр, чтобы установить контроль и отдавать больше передач.

Мы пытаемся анализировать многие вещи, но иногда монета падает на вашу сторону. Мы знаем, что значит обыграть «Арсенал» в данный момент. Теперь у нас есть время отдохнуть», — цитирует Гвардиолу BBC.

Победный мяч Родриго в ворота «Арсенала»:

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