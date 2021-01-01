«Тоттенхэм» в добавленное время вырвал победу в матче с «Уотфордом»

Сегодня, 1 января, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Уотфорд» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Отличился защитник Давинсон Санчес, ему ассистировал Сон Хын Мин.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Роберт Джонс. Ему помогали ассистенты Ричард Уэст и Николас Холтон. Резервный рефери – Крейг Поусон.
«Тоттенхэм» набрал 33 очка в 18 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (13) находится на 17-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.
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