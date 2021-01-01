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«Барса» и агент Дембеле проведут решающие переговоры. Игрока могут продать зимой

«Барса» и агент Дембеле проведут решающие переговоры. Игрока могут продать зимой
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Каталонская «Барселона» продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим Усманом Дембеле, сообщает AS.

По информации источника, в понедельник, 3 января, состоится встреча между руководством сине-гранатовых и агентом футболиста Муссой Сиссоко. Стороны должны принять окончательное решение. В случае если форвард откажется продлевать соглашение с клубом, он будет в январе выставлен на трансфер. Руководство клуба слабо верит в то, что переговоры пройдут успешно.

В нынешнем сезоне Дембеле в восьми матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании отдал две голевые передачи. Контракт нападающего истекает в конце сезона, Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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