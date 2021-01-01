Нападающий «Арсенала» Обамеянг может вернуться в «Сент-Этьен»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах 32-летнего игрока заинтересован «Сент-Этьен», сообщает RMC Sport.



По информации источника, представители французского клуба видят в габонце того, кто поможет «Сент-Этьену» остаться в высшем дивизионе.



Напомним, 14 декабря форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что нападающий может покинуть «Арсенал» в январе.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Габонский форвард выступал за «Сент-Этьен» с 2011 по 2013 год.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Норвич» — «Арсенал»:

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