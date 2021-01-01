Конте рассказал о планах «Тоттенхэма» на январское трансферное окно

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о планах «шпор» на зимнее трансферное окно.



«Когда «Тоттенхэм» подписал меня, мы определились с тем, что мне нужно время для оценки нынешнего состава. Я сделал это, теперь мне наверняка предстоит встреча с руководством клуба.



Важно всегда быть честным, понимать, где мы находимся в данный момент, что является нашей отправной точкой, а дальше будет видно. Январь не прост, но посмотрим, что будет дальше.



Мы должны продолжать работать в том же духе. Существующие игроки дают мне всё — большую самоотдачу и доверие. Лучшее приобретение января – продолжать в том же духе», — цитирует Конте BBC.

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