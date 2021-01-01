«Вест Хэм» обыграл на выезде «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура АПЛ

Сегодня, 1 декабря, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Гости одержали победу – 3:2.



Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился полузащитник «молотобойцев» Майкл Антонио, ему ассистировал Мохамед Саид Бенрахма. Через три минуты хавбек «Вест Хэма» Мануэль Лансини после паса Деклана Райса удвоил преимущество своей команды.

Антонио открывает счёт в матче:

Лансини забивает в ворота «Кристал Пэлас»:

В добавленное к первому тайму время Лансини реализовал пенальти в ворота «Кристал Пэлас». На 83-й минуте нападающий хозяев Одсонн Эдуард забил в ворота «Вест Хэма», результативная передача на счету Майкла Олисе. На 90-й минуте забил сам Олисе.

Лансини делает дубль с пенальти:

Гол Эдуарда в ворота «Вест Хэма»:

Результативный удар Олисе:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Даррен Ингланд. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Джарред Джиллетт.



«Вест Хэм» набрал 34 очка в 20 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (23) находится на 11-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

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