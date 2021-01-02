«Ювентус» заинтересован в Ло Чельсо и готов предложить «Тоттенхэму» Кулушевски

Полузащитник английского «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо входит в сферу интересов «Ювентуса». Итальянский клуб готов предложить лондонской команде Деяна Кулушевски. Об этом сообщает Calciomercato.



По сведениям источника, «Ювентус» заинтересован в аренде 25-летнего футболиста, а сам Ло Чельсо воодушевлён возможной игрой в итальянской Серии А. «Ювентус» готов предложить Кулушевски в качестве любого варианта в финальной сделке, но стороны пока не согласовали её условия.



25-летний Ло Чельсо стал игроком «Тоттенхэма» в августе 2019 года, перейдя из «Бетиса». Сначала английский клуб арендовал игрока за € 16 млн, а через год выкупил его контракт за € 32 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник в 15 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу. Контракт Ло Чельсо истекает в 2025 году.



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