«Ювентус» заинтересован в Ло Чельсо и готов предложить «Тоттенхэму» Кулушевски

Полузащитник английского «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо входит в сферу интересов «Ювентуса». Итальянский клуб готов предложить лондонской команде Деяна Кулушевски. Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, «Ювентус» заинтересован в аренде 25-летнего футболиста, а сам Ло Чельсо воодушевлён возможной игрой в итальянской Серии А. «Ювентус» готов предложить Кулушевски в качестве любого варианта в финальной сделке, но стороны пока не согласовали её условия.
25-летний Ло Чельсо стал игроком «Тоттенхэма» в августе 2019 года, перейдя из «Бетиса». Сначала английский клуб арендовал игрока за € 16 млн, а через год выкупил его контракт за € 32 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник в 15 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу. Контракт Ло Чельсо истекает в 2025 году.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 2 января 2022
-
00:35
-
00:26
-
00:00
- 1 января 2022
-
23:46
-
23:29
-
23:14
-
23:14
-
22:48
-
22:37
-
22:30
-
22:29
-
22:18
-
22:15
-
22:03
-
21:55
-
21:36
-
21:28
-
21:24
-
21:13
-
21:11
-
20:52
-
20:40
-
20:24
-
20:20
-
20:09
-
20:06
-
19:49
-
19:43
-
19:30
-
19:28
-
19:11
-
19:10
-
18:53
-
18:41
-
18:29