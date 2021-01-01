«Тоттенхэм» рассматривает покупку нападающего «Вулверхэмптона» в январе
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Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре в январе может стать игроком «Тоттенхэма». Главный тренер «шпор» Антонио Конте хочет усилить команду в зимнее трансферное окно для борьбы за топ-4 АПЛ. Об этом сообщает The Sun.
«Тоттенхэм» мог приобрести 25-летнего испанского футболиста летом 2021 года, но отказался платить «Вулверхэмптону» требуемые € 47 млн. По сведениям источника, английский клуб сохраняет свой интерес к игроку.
Траоре стал игроком «волков» летом 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий в 17 матчах чемпионата Англии не отметился голевыми действиями. Контракт Траоре истекает в 2023 году.
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