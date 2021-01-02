Журналист – про интервью Лукаку: его единственное преступление в том, что он сказал правду

Английский журналист Оливер Холт прокомментировал резонансное интервью нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

«Я понимаю, чем недоволен Тухель – это интервью создало лишний шум вокруг «Челси» в преддверии важной игры с «Ливерпулем». Но единственное преступление Лукаку в том, что он сказал правду.

Преданность одному клубу в современном футболе – это скорее исключение, чем правило. Лукаку же не сказал, что собирается уйти из «Челси» – он заявил, что и дальше будет работать на благо команды. Тухель может быть недоволен им из-за этого интервью, но он прекрасно понимает, что Ромелу игрок высокого уровня. Думаю, Тухель найдёт способ договориться с Лукаку.

Надеюсь, Лукаку продолжит говорить, что думает. Я лучше послушаю человека, говорящего правду, чем буду читать бред, написанный пресс-службами в социальных сетях. Может он и не будет играть за «Челси» до конца карьеры, но если он приносит клубу пользу, то этого уже достаточно», – цитирует Холта Daily Mail.

Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси».

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