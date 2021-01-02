Английский эксперт: Рангник должен выкинуть Роналду из состава «МЮ»

Эксперт Sky Sports и экс-игрок «Арсенала» и «Астон Виллы» Пол Мерсон раскритиковал игру Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я твёрдо верю, что Роналду надо убрать из состава «Манчестер Юнайтед». Конечно, такое вряд ли произойдёт, но впереди вместо него должен играть Эдинсон Кавани вместе с Джейдоном Санчо, Маркусом Рашфордом и Мэйсоном Гринвудом.

Очевидно, что у «МЮ» есть проблемы. Возможно, мы не знаем многое из того, что происходит внутри команды. Я не думаю, что им по силам попасть в четвёрку по итогам сезона. Если у них получится занять хотя бы четвёртое место – это уже будет огромным достижением», – цитирует Мерсона Daily Mail.

После 18 туров «МЮ» с 31 набранным очком занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. 3 января команда встретится с «Вулверхэмптоном», матч начнётся в 20:30 мск.

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