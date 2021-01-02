Обамеянг может стать игроком «Ньюкасла»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Mirror.



По информации источника, руководство клуба уже связалось с «Арсеналом» по поводу возможного перехода 32-летнего габонского форварда. «Ньюкасл» рассчитывает арендовать Обамеянга до конца сезона-2021/2022, а затем выкупить контракт футболиста за £ 20 млн (около € 24 млн).



Напомним, 14 декабря форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что нападающий может покинуть «Арсенал» в январе.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

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