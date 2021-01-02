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Футболисты «Монако» были удивлены, узнав об увольнении Ковача

Футболисты «Монако» были удивлены, узнав об увольнении Ковача
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Футболисты «Монако» были чрезвычайно удивлены, узнав об увольнении главного тренера Нико Ковача, сообщает L'Equipe.

По информации источника, игроки узнали новость из прессы и соцсетей. Перед тренировкой, которая состоялась 31 декабря, Ковач сообщил игрокам, что покинет команду. Позже хорватский специалист провёл личную беседу с каждым футболистом. Он извинился перед некоторыми игроками, считавшими его отношение к ним слишком суровым, и отметил, что был назначен на пост в июле 2020 года, потому что правление «Монако» считало, что команда недостаточно дисциплинирована. Многие футболисты признали, что советы Ковача помогли им, и поблагодарили специалиста за поддержку в непростые времена.

Напомним, об увольнении Ковача было объявлено 1 января. Под руководством хорвата «Монако» провёл 74 матча, из которых выиграл 43, 16 проиграл и 15 сыграл вничью.

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