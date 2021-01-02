Горецка: есть вещи поважнее денег. Это не является основной причиной продления контракта

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка отметил, что ставит отношения в команде выше финансовых вопросов.



«Конечно, есть вещи поважнее денег. Когда люди говорят, что переговоры о новом контракте сводятся в тому, чтобы выжать из клуба последний евро, они зачастую ошибаются. Деньги не являются основной причиной продления контракта. Быть частью клуба очень важно для меня. За последние два года мы отпраздновали много успехов, потому что здесь было создано что-то особое. Чтобы бороться за титулы на таком уровне, нужно, чтобы в команде были твои друзья, а не просто коллеги. Никакие деньги в мире не стоят этого», — приводит слова Горецки пресс-служба «Баварии».



Напомним, Горецка продлил контракт с «Баварией» в сентябре 2021 года. Новое соглашение футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до 2026 года.

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