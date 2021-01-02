«Лидс Юнайтед» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 2 января, состоится матч «Лидс Юнайтед» — «Бёрнли». Встреча 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Бёрнли».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Ему будут помогать ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери – Майкл Солсбери.



«Лидс Юнайтед» набрал 16 очков в 18 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (11) находится на 18-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.



Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.