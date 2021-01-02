«Лидс» обыграл дома «Бёрнли» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги

Сегодня, 2 января, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Лидс Юнайтед» принимал «Бёрнли». Хозяева одержали победу – 3:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 39-й минуте отличился полузащитник «павлинов» Джек Харрисон. На 54-й минуте нападающий гостей Максвелл Корне сравнял счёт.

Гол Харрисона:

Ответный мяч Корне:

На 77-й минуте защитник «Лидса» Стюарт Даллас вывел свою команду вперёд, голевую передачу сделал Матеуш Клих. В добавленное ко второму тайму время забил форвард «павлинов» Дэниел Джеймс, результативная передача на счету Джо Джелхардта.

Даллас забивает в ворота «Бёрнли»:

Гол Джеймса:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Кевин Френд. Ему помогали ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери – Майкл Солсбери.



«Лидс Юнайтед» набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (11) находится на 18-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

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