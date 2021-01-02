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«Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» в мадридском дерби и обошёл его в таблице Примеры

«Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» в мадридском дерби и обошёл его в таблице Примеры
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Сегодня, 2 января, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 19-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Райо Вальекано». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий «матрасников» Анхель Корреа.

Гол Корреа:

На 53-й минуте Корреа оформил дубль, ему ассистировал Ренан Лоди.

Корреа делает дубль:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хорхе Фигероа Васкес. Ему помогали ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Горка Этайо Эррера.

После 19 сыгранных туров в Примере «Атлетико» располагается на 4-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 32 очка. «Райо Вальекано» находится на 5-м месте, у команды 30 очков.

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Испания - Примера. 19-й тур
02 января 2022, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Корреа – 28'   2:0 Корреа – 53'
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