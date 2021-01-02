«Эльче» и «Гранада» разошлись миром в матче 19-го тура Примеры

Сегодня, 2 января, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 19-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Гранаду». Команды сыграли вничью – 0:0.

С 47-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Красную карточку заработал защитник Диего Гонсалес.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Адриан Кордеро Вега. Ему помогали ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. Резервным рефери выступал Мануэль Перес Эрнандес.



После 19 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Гранада» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 23 очка. «Эльче» за 19 матчей заработал 16 очков. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 46 очков после 20 туров. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».